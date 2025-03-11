Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


11 Mart 2025 17:18
İdari davadan anlayan varsa bi bakabilir mi?

İzmir 2. İdaresinden atama için açtığım bir dava da YD aldım fakat bu sefer karşı kurum muvafakat red verdi.Karşı kuruma Yd Li dava açtım.Aynı idari mahkemeye düşer sandım fakat 3. İdare mahkemesine düştü.Dilekçede bağlantı talep etmiştim sizce kesin olarak 2. İdareye yönlendirilir mi yönlendirilirse kaç günde belli olup Uyap a düşer

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