Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 17:40
Tüp bebek sağlık mazereti tayini

Merhaba ben bulunduğum ilin devlet hastanesinde çocuğum olmadığı ve tüp benek tedavisi görmek

M gerekmekte olduğuna dair heyet raporu aldım ayriyetten bulunduğum ilin araştırma hastanesinden bu tedavinin mümkün olmadığı başhekim onaylı üst yazı aldım birde il sağlık müdürlüğünden bulunduğum ilde tedavi merkezi yok diye yazı aldım bu şekilde sağlık mazereti tayini dilekçe versem tayinim çıkar mı

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