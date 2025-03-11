Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mart 2025 18:00
Sözleşmeli Öğretmen Bedelli Askerlik

Sözleşmeli öğretmen olarak 2 yıldır görev yapmaktayım. birkaç hafta içinde bedelli askerlik görevimi yapacağım. Ben askerdeyken iliçi tayin takvimi başlamakta sorum şu : norm durumum ben askerdeyken korunur mu yoksa yerime başkası atanabilir mi? teşekkürler.


Sakaryalı540
Memur
11 Mart 2025 18:17

Aylıksız izinde olacaksın norm durumun korunur senin hakkın zaten. Yerine görevlendirme biri gelir veya ücretli


lmo390
11 Mart 2025 18:18
Teşekkürler.
Sakaryalı540, 46 dk. önce

Aylıksız izinde olacaksın norm durumun korunur senin hakkın zaten. Yerine görevlendirme biri gelir veya ücretli

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdarecilerin önemsiz bilgileri bile forumda sorması.İdare sınav puanlarımızı görebilir mi?Mobbing konusunda ne yapmalıyım?MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişecek mi ? Ek ders ücreti asgari ücretli çalışanın saatlik ücretinden az...Öğretmenlik mi düz memurluk mu?Nisan semineri çevrimiçi olur mu?Muğla promosyonGörevlendirme çalışan kadro norm atamasında açık gösterilir mi?Şubat ek ders ücreti ödenmeyen var mı?

Sözlük

Canı Çekmek 1 radyum kızları 1 kayde 2 pıtrak 1 333 gayda 1 yaren leylek 1 deprem olduğunu avizeden anlamak 3 karikatür 1 mickey 17 2 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybettiÖğrencisini 2 yıl boyunca istismar eden öğretmene 36 yıl hapisBorsa günü yükselişle tamamladı'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktıYargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak