Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mart 2025 18:00
Sözleşmeli Öğretmenin Bedelli Askerlikte kadrosu boşalır mı?

Sözleşmeli öğretmen olarak 2 yıldır görev yapmaktayım. birkaç hafta içinde bedelli askerlik görevimi yapacağım. Ben askerdeyken iliçi tayin takvimi başlamakta sorum şu : norm durumum ben askerdeyken korunur mu yoksa yerime başkası atanabilir mi? teşekkürler.


Sakaryalı540
Memur
11 Mart 2025 18:17

Aylıksız izinde olacaksın norm durumun korunur senin hakkın zaten. Yerine görevlendirme biri gelir veya ücretli


lmo390
Aday Memur
11 Mart 2025 18:18
Teşekkürler.
Sakaryalı540, Dün

Aylıksız izinde olacaksın norm durumun korunur senin hakkın zaten. Yerine görevlendirme biri gelir veya ücretli


erentef2012
Aday Memur
12 Mart 2025 07:57

Mebbis sisteminde düşmüyorsun. Ücretsiz askerlik izinde diye yazıyor.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdarecilerin önemsiz bilgileri bile forumda sorması.Mobbing konusunda ne yapmalıyım?Görevlendirme çalışan kadro norm atamasında açık gösterilir mi?MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişecek mi ? Öğretmenlik mi düz memurluk mu?Nisan semineri çevrimiçi olur mu?Mart ayı enflasyon tahminleriniz? Muğla promosyonEk ders ücreti asgari ücretli çalışanın saatlik ücretinden az...Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.

Sözlük

nerde o eski bayramlar 1 nemrut kalesi 1 333 gayda 1 ramazan ayı 2 gülfeşan 1 mickey 17 1 miso çorbası 2 yaren leylek 1 arapsaçı 1 fatih terim 1

Son Haberler

Altın tacı çalan kadından 'Sevgilim üzülmesin diye' ifadesiOkulların hizmet puanları ve alanları değiştiCeyhan Nehri'nde Kirlilik ve Balık Ölümleri İnceleniyorAdıyaman'da kuduz karantinası12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Cinayeti Diş İzlerinden Çözdü

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak