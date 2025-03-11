Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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11 Mart 2025 18:04
Doğudaki ibka talepleri

Doğudaki ipkaların durumu sizce ne olur? Bu konuda bilgisi veya duyumu olan var mı?


siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Mart 2025 20:06
kabul edilmesin kimin süresi dolduysa gitsinler lojmandan çıkmıyorlar lojmanı az olan yerlerde yeni gelenler ev kiralayana kadar orda burda kalıyor ardını kimse düşünmüyor, küçük rahat yerde düzenini kurmuş kim gitmek ister batıya hengameye girecek kiraya çıkacak demi gel keyfim gel

Abuzertr
Aday Memur
11 Mart 2025 20:16

Sen ne anlatiyon be abla, gözünü seveyim be abi.

siyahbeyaz88, Dün
kabul edilmesin kimin süresi dolduysa gitsinler lojmandan çıkmıyorlar lojmanı az olan yerlerde yeni gelenler ev kiralayana kadar orda burda kalıyor ardını kimse düşünmüyor, küçük rahat yerde düzenini kurmuş kim gitmek ister batıya hengameye girecek kiraya çıkacak demi gel keyfim gel

Anderson1
Şef
11 Mart 2025 20:20

Onların keyfi gıcır burda doğuyu kötülerler kimse gelmesin diye ama arkası çok farklı ben istanbula gitmeyimde doğuyu kötülerler bu sene ıns gene onlar istanbul izmir ankaraya düşecekler

siyahbeyaz88, Dün
kabul edilmesin kimin süresi dolduysa gitsinler lojmandan çıkmıyorlar lojmanı az olan yerlerde yeni gelenler ev kiralayana kadar orda burda kalıyor ardını kimse düşünmüyor, küçük rahat yerde düzenini kurmuş kim gitmek ister batıya hengameye girecek kiraya çıkacak demi gel keyfim gel

siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Mart 2025 20:20
diyorum ki adamlar doğuyu tapulamış gitsinler birazda istanbulda ankarada izmirde çalışsınlar hep bana hep bana olmuyor:)
Abuzertr, Dün

Sen ne anlatiyon be abla, gözünü seveyim be abi.


siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Mart 2025 20:24
oo devrem nasıl gidiyor :) dediğin gibi hep doğuya öcü gibi baktırıyorlardı demek ki çok tercih edilmesin yerlerinden olmasınlar diyeymiş, cidden diyorum hatta hakkari şırnak tunceli için o kadar rahat güzel yerler ki özellikle maddi durumu kötü olanlar için bulunmaz bir nimet
Anderson1, Dün

Onların keyfi gıcır burda doğuyu kötülerler kimse gelmesin diye ama arkası çok farklı ben istanbula gitmeyimde doğuyu kötülerler bu sene ıns gene onlar istanbul izmir ankaraya düşecekler


siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Mart 2025 20:32
özellikle istanbulda çalışan arkadaşlara tavsiyem çekmeyin oranın trafiğini kalabalığını kirasını pahalılığını görevini iş yoğunluğunu , sizi orda bağlayan bir sebep yoksa vermeyin ipka gidin doğunun en ücra köşesine hakkariye keyfinize bakın inanın ki burda süresi bitenlerin çoğu kara kara düşünüyor batıda ne yapacağız diye

Türkçü07
Şube Müdürü
11 Mart 2025 20:39
süren bitti heralde, ne dolmuşsun be hadi istanbula
siyahbeyaz88, Dün
özellikle istanbulda çalışan arkadaşlara tavsiyem çekmeyin oranın trafiğini kalabalığını kirasını pahalılığını görevini iş yoğunluğunu , sizi orda bağlayan bir sebep yoksa vermeyin ipka gidin doğunun en ücra köşesine hakkariye keyfinize bakın inanın ki burda süresi bitenlerin çoğu kara kara düşünüyor batıda ne yapacağız diye

Brse
Memur
11 Mart 2025 20:58

Aklı olan doğuda kalır. Batı da iş yükü fazla kira fazla .hiç bir avantajı yok


trivirinko
Aday Memur
11 Mart 2025 20:59
:) batıdayım doğuya gitmek istemiyorum diyene de doğudayım batıya gitmek istemiyorum diyene de saldırıyorlar nası biyer burası yaa:)

Türkçü07
Şube Müdürü
11 Mart 2025 21:23
şu forumdaki en doğru yorum, uzakta aramamak gerek diyorlarya doğru valla, sizene isteyen istediği yerde kalsın, insanın düzeni bozulunca hoşunuza mı gidiyor? Allah kimseye muhtaç etmesin, yoksa yağmurlu havada su vermez çoğu insan
trivirinko, Dün
:) batıdayım doğuya gitmek istemiyorum diyene de doğudayım batıya gitmek istemiyorum diyene de saldırıyorlar nası biyer burası yaa:)

Şarkbülbülü31
Aday Memur
11 Mart 2025 21:26

Şarktan çıkan bir ilde görev yapmaktayım, bu yıl 2. Şarkımı bitirdim ama bulunduğum il yeni yönetmelikle batı oldu, bu gibi durumlarda kalmak isteyenlere veya gitmek isteyenlere buton açılıyormuş bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşımız varmı


siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Mart 2025 22:22
senin gibi ne cinsler var şu teşkilatta ne süresinden bahsediyorsun istanbuldan daha geçen yaz geldim şarka
Türkçü07, Dün
süren bitti heralde, ne dolmuşsun be hadi istanbula

Kendidünyasında
Aday Memur
11 Mart 2025 23:35

Branşlı personel değilsen yüksek ihtimal ilk ipka kabul olur ama branşlı isen ipkan kabul olmayabilir


Brse
Memur
11 Mart 2025 23:46

Branslilar neden ipka kabul olmuyor. Geçmiş yıllarda hep onların kabul oluyordu.karakil hassas ekipler kabul olmazdi

Kendidünyasında, Dün

Branşlı personel değilsen yüksek ihtimal ilk ipka kabul olur ama branşlı isen ipkan kabul olmayabilir


Gondorlufaramir
Aday Memur
11 Mart 2025 23:48
Yeter be istanbul istanbul ne İstanbulmuş arkadaş sanırsın İstanbul'da kira 50 bin mardinda 5 bin. kardeşim 2011-2016 ben de kaldım İstanbul'da. gezisini mezisini hepsini gördüm çıkardılar çevikten gop ekiplere. lan bir kere ağlamadım nedir bu İstanbul meselesi. kardeşim anlamıyor musunuz mesele teşkilat bitti maaşlar eridi. eski çamlar bardak oldu. açın bakın adam akıllı bir dairenin kirası Türkiyenin her yerinde aynı. şurada birbirinize salladiginiz kadar iki twit atsaydiniz polisin sorunları ile ilgi bir kamuoyu oluşurdu belki. ortaokul mezunu uzman çavuşlar sizden daha çok sorunlarını dile getiriyor.

Başbakan Pirlo
Aday Memur
12 Mart 2025 00:00
Şefim ben de çevikten gop ekiplere geldim 2014 te..büyük ihtimalle çalışmısızdır
Gondorlufaramir, Dün
Yeter be istanbul istanbul ne İstanbulmuş arkadaş sanırsın İstanbul'da kira 50 bin mardinda 5 bin. kardeşim 2011-2016 ben de kaldım İstanbul'da. gezisini mezisini hepsini gördüm çıkardılar çevikten gop ekiplere. lan bir kere ağlamadım nedir bu İstanbul meselesi. kardeşim anlamıyor musunuz mesele teşkilat bitti maaşlar eridi. eski çamlar bardak oldu. açın bakın adam akıllı bir dairenin kirası Türkiyenin her yerinde aynı. şurada birbirinize salladiginiz kadar iki twit atsaydiniz polisin sorunları ile ilgi bir kamuoyu oluşurdu belki. ortaokul mezunu uzman çavuşlar sizden daha çok sorunlarını dile getiriyor.

Anderson1
Şef
12 Mart 2025 00:00

İstanbulda 2+1 bodrum kar güneş girmeyen eve 25.000 istiyorlar açın bakın sahibinede. Ama mardinde 3+1 kral dairesi gibi yer 14.500 e tuttu arkadaş sıfır daire sayılır 2 yıllık. Sadece kira değil yemesi içmesi bile ayda size +10.000 bırakır doğu. Kaçın istanbuldan ankaradan izmirden. Birazda rahat yerleri tapulayanlar gelsinler çalışsınlar bakalım geçen sene istanbula gelenlern yüzde 90 ı kaçmak için yapmadıkları denemedikleri yöntem kalmadı.


siyahbeyaz88
Genel Müdür
12 Mart 2025 00:14
eee kardeşim napalım zam yapmıyorlarsa sen naptın bugüne kadar atarlı konuşuyorsun gezide bende bayrampaşa özel timdeydim o yıllar maaşımız iyiydi değerin vardı şimdi istanbulda çalışması kolay mı aldığın maaş kirasına günlük ihtiyaçlarına gidiyor o yüzden hiç olmazsa doğuda rahat edersiniz dedim
Gondorlufaramir, Dün
Yeter be istanbul istanbul ne İstanbulmuş arkadaş sanırsın İstanbul'da kira 50 bin mardinda 5 bin. kardeşim 2011-2016 ben de kaldım İstanbul'da. gezisini mezisini hepsini gördüm çıkardılar çevikten gop ekiplere. lan bir kere ağlamadım nedir bu İstanbul meselesi. kardeşim anlamıyor musunuz mesele teşkilat bitti maaşlar eridi. eski çamlar bardak oldu. açın bakın adam akıllı bir dairenin kirası Türkiyenin her yerinde aynı. şurada birbirinize salladiginiz kadar iki twit atsaydiniz polisin sorunları ile ilgi bir kamuoyu oluşurdu belki. ortaokul mezunu uzman çavuşlar sizden daha çok sorunlarını dile getiriyor.

Abuzerkadayi
Aday Memur
12 Mart 2025 02:59

Herkeşler şark güzellemesi yapmış. bu ikinci şark kalksın diye çabalayanlar kim o zaman ?


siyahbeyaz88
Genel Müdür
12 Mart 2025 10:57
kardeşim ikinci şarkla ilgili bişey mi dedik herşey tadında güzeldir hiç şarka gitmemişler için konuştum bende ilk şarkımı yapıp gideceğim 16 ayım kaldı
Abuzerkadayi, Bugün

Herkeşler şark güzellemesi yapmış. bu ikinci şark kalksın diye çabalayanlar kim o zaman ?

Toplam 22 mesaj
12

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