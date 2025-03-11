Doğudaki ibkalar

oo devrem nasıl gidiyor :) dediğin gibi hep doğuya öcü gibi baktırıyorlardı demek ki çok tercih edilmesin yerlerinden olmasınlar diyeymiş, cidden diyorum hatta hakkari şırnak tunceli için o kadar rahat güzel yerler ki özellikle maddi durumu kötü olanlar için bulunmaz bir nimet

oo devrem nasıl gidiyor :) dediğin gibi hep doğuya öcü gibi baktırıyorlardı demek ki çok tercih edilmesin yerlerinden olmasınlar diyeymiş, cidden diyorum hatta hakkari şırnak tunceli için o kadar rahat güzel yerler ki özellikle maddi durumu kötü olanlar için bulunmaz bir nimet