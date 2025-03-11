Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mart 2025 18:04
Doğudaki ibkalar

Doğudaki ipkaların durumu sizce ne olur? Bu konuda bilgisi veya duyumu olan var mı?


siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Mart 2025 20:06
kabul edilmesin kimin süresi dolduysa gitsinler lojmandan çıkmıyorlar lojmanı az olan yerlerde yeni gelenler ev kiralayana kadar orda burda kalıyor ardını kimse düşünmüyor, küçük rahat yerde düzenini kurmuş kim gitmek ister batıya hengameye girecek kiraya çıkacak demi gel keyfim gel

Abuzertr
Aday Memur
11 Mart 2025 20:16

Sen ne anlatiyon be abla, gözünü seveyim be abi.

siyahbeyaz88, 48 dk. önce
kabul edilmesin kimin süresi dolduysa gitsinler lojmandan çıkmıyorlar lojmanı az olan yerlerde yeni gelenler ev kiralayana kadar orda burda kalıyor ardını kimse düşünmüyor, küçük rahat yerde düzenini kurmuş kim gitmek ister batıya hengameye girecek kiraya çıkacak demi gel keyfim gel

Anderson1
Şef
11 Mart 2025 20:20

Onların keyfi gıcır burda doğuyu kötülerler kimse gelmesin diye ama arkası çok farklı ben istanbula gitmeyimde doğuyu kötülerler bu sene ıns gene onlar istanbul izmir ankaraya düşecekler

siyahbeyaz88, 48 dk. önce
kabul edilmesin kimin süresi dolduysa gitsinler lojmandan çıkmıyorlar lojmanı az olan yerlerde yeni gelenler ev kiralayana kadar orda burda kalıyor ardını kimse düşünmüyor, küçük rahat yerde düzenini kurmuş kim gitmek ister batıya hengameye girecek kiraya çıkacak demi gel keyfim gel

siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Mart 2025 20:20
diyorum ki adamlar doğuyu tapulamış gitsinler birazda istanbulda ankarada izmirde çalışsınlar hep bana hep bana olmuyor:)
Abuzertr, 38 dk. önce

Sen ne anlatiyon be abla, gözünü seveyim be abi.


siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Mart 2025 20:24
oo devrem nasıl gidiyor :) dediğin gibi hep doğuya öcü gibi baktırıyorlardı demek ki çok tercih edilmesin yerlerinden olmasınlar diyeymiş, cidden diyorum hatta hakkari şırnak tunceli için o kadar rahat güzel yerler ki özellikle maddi durumu kötü olanlar için bulunmaz bir nimet
Anderson1, 34 dk. önce

Onların keyfi gıcır burda doğuyu kötülerler kimse gelmesin diye ama arkası çok farklı ben istanbula gitmeyimde doğuyu kötülerler bu sene ıns gene onlar istanbul izmir ankaraya düşecekler


siyahbeyaz88
Genel Müdür
11 Mart 2025 20:32
özellikle istanbulda çalışan arkadaşlara tavsiyem çekmeyin oranın trafiğini kalabalığını kirasını pahalılığını görevini iş yoğunluğunu , sizi orda bağlayan bir sebep yoksa vermeyin ipka gidin doğunun en ücra köşesine hakkariye keyfinize bakın inanın ki burda süresi bitenlerin çoğu kara kara düşünüyor batıda ne yapacağız diye

Türkçü07
Şube Müdürü
11 Mart 2025 20:39
süren bitti heralde, ne dolmuşsun be hadi istanbula
siyahbeyaz88, 22 dk. önce
özellikle istanbulda çalışan arkadaşlara tavsiyem çekmeyin oranın trafiğini kalabalığını kirasını pahalılığını görevini iş yoğunluğunu , sizi orda bağlayan bir sebep yoksa vermeyin ipka gidin doğunun en ücra köşesine hakkariye keyfinize bakın inanın ki burda süresi bitenlerin çoğu kara kara düşünüyor batıda ne yapacağız diye
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