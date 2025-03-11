KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Mart 2025 18:35
MSB sözleşmeli memur mülakatına giden oldu mu, diploma için e devlet olur mu?

Arkadaslar mulakat 3 mart 13 marttı mulakata gıdenınoz oldumu ne soruyorlar, ayrıca dıploma için e devletten alınan öğrenım belgesı kabul oluyormu

Çok Yazılan Konular

OGM yaş şartıElektronik ve Haberleşme AlanıKPSS atama

Sözlük

aşı boyası 1 k-pop 1 pıtrak 1 Mengücekliler 1 vegemite 1 rops demiri 1 içip içip maraza çıkaran tip 4 gülfeşan 2 yağmurlu havada yavaş giden şoför 1 deprem olduğunu avizeden anlamak 3

Son Haberler

Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecekErdoğan: Filistin'in tapusu Filistinlilerin elindedirBakan Tunç: Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldiYİK'de Aile Yapısına Yönelik Çalışmalar görüşüldü

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak