KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Mart 2025 18:35
MSB sözleşmeli memur mulakatına gıden oldumu, diploma için e devlet olurmu

Arkadaslar mulakat 3 mart 13 marttı mulakata gıdenınoz oldumu ne soruyorlar, ayrıca dıploma için e devletten alınan öğrenım belgesı kabul oluyormu

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