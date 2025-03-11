Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Mart 2025 19:23
Özel eğitim (sağlık) mazereti nedeni ile atama

Merhabalar ben küçük bir X ilinde görev yapıyorum...

5 yaşındaki oğlumda konuşma geriliği var

Devlet hastanesinden "özel eğitime muhtac" şeklinde heyet raporu aldım

Bulunduğum ilde dil terapisi veren kurum yok... Bu nedenle atama talebinde bulunabilir miyim? Yada kutugumun bağlı bulunduğu büyükşehire gidebilir miyim?


bolt83
Aday Memur
11 Mart 2025 19:27
kütüğünün bulunduğu bağlı ile gidermisin bilmem ancak rapor ile başka bir yere tayinin çıkacağı kesin kardeşim, Allah şifa versin.

Mustfa4444
Memur
11 Mart 2025 19:32
Bizim bi arkadaşın kızı maalesef 4 yaşında şeker hastalığı çıktı.Mazeret atama döneminde kendi memleketine gitti(Büyükşehir)Mart ayında .Genel atamaya tabiydi,şarktan batıya Sağlam bi dilekçe yaz.Raporu ekle gönder.

gamlıbaykuss
Aday Memur
11 Mart 2025 19:36
gidersin otizm raporu var anladıgım kadarıyla
Toplam 3 mesaj

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