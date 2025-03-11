EÜAŞ Görevde Yükselme

EÜAŞ'ta görevlendirme yoluyla mevcut kadrolarına atanmış bulunan bazı çalışanlar, bu sıralar görevde yükselme sınavına girmeksizin o kadroya asaleten atanıyor. Gelelim bu durum nezdinde bu kişilerin diğer çalışanlara karşı yaptıkları savunma, ikna veya manipülasyon çabalarına. Böyle bir uygulamanın sebebi, bu kişilerin yıllarca emek vermiş olmalarıymış. O kadronun hakkını en iyi orada çalışarak tecrübe edinmiş kişiler verebilirmiş. Bu tecrübeleri edinirken ne yazık ki yaşlandıkları için artık zihinleri yeni şeyleri çok fazla almıyormuş. Bu nedenle çaylak çalışanlar görevde yükselme sınavında başarılı oluyorlarmış. Şahsen buradan çıkardığım sonuç, değişen şartlara uyum sağlamanın önemsiz olduğu düşünülüyor veya bu kişileri alttaki çalışanlar yüceltsin isteniyor. Bir nevi körler sağırlar birbirini ağırlar, tekkeyi bekleyen çorbayı içer meselesinin birleşmiş hali ama fazlası değil. Vizyon bu keramet bu yani.

Sonuçta, bu kişiler yükselme sınavını aşmak için taşradaki bir kadroya kağıt üzerinde atanıyor. Taşradaki amirin sınav yapmaksızın asaleten atama yetkisi bulunuyormuş. Bu kişilerin kadrosu sonradan tekrar merkeze aktarılıyor.

Şeffaflık adına bu kuruma gelmeyi düşünenlere bilgi vermek istedim. Yanlış denize olta sallamayı kanımca kimse istemezdi veya tam aksine böyle bir şey sizin ilginizi çekiyor da olabilir o ayrı bir konu. Sevgiler.