Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


11 Mart 2025 20:02
Hangi İşyerini Açardınız???

İşlek ve aksamlari trafige kapali bir caddede 30 m isyerim var. Sizce ne acabilirim?

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