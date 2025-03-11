Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Mart 2025 20:28
Sterilizasyon Personeli hakkında bilgisi olan???

Merhaba iyi akşamlar hastanelerde çalışmak için sterilizasyon belgesi almak yeterli mi ? Nereden alabilirim ve nasıl kullanabilirim?4+

Şimdiden teşekkürler...

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