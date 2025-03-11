Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


11 Mart 2025 20:51
Memur kadrosuna teknik personel istemek

Arkadaşlar,önemli bir durum var,bilginiz varsa desteklerinizi beklerim.kurumum memur unvanlı gih sınıfı kadroya,th sınıfına ait nitelik kodu isteyerek alım yapti.atanan personel teknik olarak kullanılıyor ama imza ve kontrolorluk yetkisi yok.kurum.usul olarak hatalı değil mi.657 45.maddeye tamamen ters.ne yapmalı,th sınıfına boş bir kadroya geçiş mi istenmeli,unvan değişikliği mi beklemeli,yoksa idareye hatalı alımdan dolayı dava mi açmali?

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