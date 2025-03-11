Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Mart 2025 21:33
Tayin hakkında

Merhaba,

01/09/2023 yılında sözleşmeli öğretmenliğe başladım.

Spesifik bir branşa sahibim ve bu branş her ilde yok.

Sorum şu, ben atandıktan sonra eşim tayin isteyeceğim X ilinde sigortalı olarak çalışmaya başlar ise benim de branşımın olmadığı bu X iline mazerete dayalı tayin isteme hakkım olabilir mi?

Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim.

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