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Editörler : supporters.alex 10


11 Mart 2025 21:55
Süper Lig Tahmin Yarışması 28. Hafta

Maç Başlangıcı: 14 Mart 2025 Saat: 20:30

Gaziantep-Kayseri

Kasımpaşa-Alanya

Rize-Bodrum

Göztepe-Eyüp

Hatay-Sivas

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Konya-Beşiktaş

Başakşehir-Trabzon

Galatasaray-Antalya

Fenerbahçe-Samsun

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Villareal-Real Madrid

Arsenal-Chelsea

Atalanta-İnter

Leipzig-B.Dortmund

Maç Skoru: Galatasaray-Antalya

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