Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 22:38
Yedek Sb yedek Asb iken alınan cezalar ve memuriyet

Sivil hayatta memurum askerliğimi Yedek subay veya Asb olarak yaparken alınan cezalar memuriyetimi etkiler mi ?

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