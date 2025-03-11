KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


11 Mart 2025 23:29
Hava kuvvetleri sutasak

Güncel bilgisi olan var mı? 2023 de girenler nerelerde eğitim aldı, eğitim süreci değişti baştan sona İstanbul?da oluyor diyenler var doğru mu

Bilen komutanlar yardımcı olabilir mi

Çok Yazılan Konular

Türk silahlı kuvvetleri ve jandarma sağlık yönetmeliği L5 sol sakralizasyonMSB sivil memur sözlü mülakatUzman erbaş yeni sağlık yönetmeliği hakkında

Sözlük

rüzgar türbini 1 ben o defteri çoktan kapattım 1 içip içip maraza çıkaran tip 2 konformist 1 ırak 1 mickey 17 2 şu an çalan şarkı 2 Kahvaltı 2 sen sağ ben selamet 1 aşı boyası 1

Son Haberler

Kurum dışında teşhir yolu ile cinsel taciz suçu hangi disiplin cezasını gerektirir?Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi12 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıİftarda Konuşalım Programı, Geleceğin Yıldızlarını AğırladıOrta Çağ'a ait mumyayı satmaya çalışırken yakalandılar: 6 gözaltı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak