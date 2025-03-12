Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Mart 2025 00:01
Kurs rehberlik öğretmeni kaç saat okulda kalmalı?

Hafta içi 4 gün 2 saatten 8 saat DYK kursumuz var. Kurs rehberlik öğretmeni 4 saat ek ders alıyor. 4 saat 2 gün duruyor. Bazı okullar kurs boyunca durması gerekir diyor. Bu konuda net bir bilgi var mıdır.

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