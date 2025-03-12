Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2025 00:46
dilim raporu
cumleten hayırlı ramazanlar c dilim I raporu olan birisi memlektinde polislik yapabilir mu

sekoo56
Memur
12 Mart 2025 01:03

C dilimiyle olmaz. buyuksehir degilse memleketin calisma imkanin yok diye biliyorum gecmis olsun.

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