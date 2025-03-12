30 yaş üstü bekarlar evlenme isteğiniz arzunuz ne şekilde

ben evlenmek için çok geç kaldığımı düşünüyorum çevremdeki arkadaşlarıma bakınca herkez düzenini kurmuş evini arabasını kısmende olsa almışlar 6,7 yaşında okula giden çocukları var bende ise ne ev ne araba orta ölçekli bi birikimden başka bişey yok evlenme istediğim cinsel ihdiyaç olmasa hiç yok artık 20 li yaşlarda gibi olamıyosun evlilik düşüncesi bile geriyor insanı kınası düğünü alışverişi koşuşdurmacalar kavgalar düşündükçe çıkmaza düşüyorum

ben evlenmek için çok geç kaldığımı düşünüyorum çevremdeki arkadaşlarıma bakınca herkez düzenini kurmuş evini arabasını kısmende olsa almışlar 6,7 yaşında okula giden çocukları var bende ise ne ev ne araba orta ölçekli bi birikimden başka bişey yok evlenme istediğim cinsel ihdiyaç olmasa hiç yok artık 20 li yaşlarda gibi olamıyosun evlilik düşüncesi bile geriyor insanı kınası düğünü alışverişi koşuşdurmacalar kavgalar düşündükçe çıkmaza düşüyorum