KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2025 01:04
Tsk da sivil memurlar silahlı kuvvetler tazminatı alıyor mu

Arkadaslar msb yada kkk da calısan sıvıl memur olan var mı maas hakkında eksyra tazmınat fılan yatıyormu,

Yada aramızda astsubay uzman subay olupta sıvıl memur arkadaslarınız ne kadar alıyor hıc bı yerde bılgı yok bu konuda


mratanamayan
Memur
12 Mart 2025 14:43

sivil memurun normal memurdan bir farkı yoktur ekstra herhangi bir tazminat almaz şuan normal memur maaşı bekar için 41 - 43 arasıdır.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

7 yıl önce kullanılmış concerta sonrası subaylıkTürk silahlı kuvvetleri ve jandarma sağlık yönetmeliği L5 sol sakralizasyonMSB sivil memur sözlü mülakatUzman erbaş yeni sağlık yönetmeliği hakkındaTsk da sivil memurlar silahlı kuvvetler tazminatı alıyor mu

Sözlük

Kahvaltı 2 Canı Çekmek 2 ramazan ayı 2 satırlar arasında kaybolmak 2 deprem olduğunu avizeden anlamak 3 arapsaçı 1 sen sağ ben selamet 1 asya 1 Sözlüğün yaş ortalaması 8 gene hackman 1

Son Haberler

Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulunduBeşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli olduIğdır'da bir köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıTanımadığı kişiyi öldüren sanık: Dışarıya alışamadımMaliye, Vergi Matrahı Eksik Beyanlarına 80 Milyar Lira Ceza Kesecek

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak