KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2025 01:04
Tsk da sıvıl memurlar sılahlı kuvvetşer tazmınatı filan alıyormu yokmu bu memlekette hiç sıvil memur

Arkadaslar msb yada kkk da calısan sıvıl memur olan var mı maas hakkında eksyra tazmınat fılan yatıyormu,

Yada aramızda astsubay uzman subay olupta sıvıl memur arkadaslarınız ne kadar alıyor hıc bı yerde bılgı yok bu konuda

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