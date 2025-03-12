Silah bir parçasını(sürgüsünü) kaybettim ne yapmam gerekiyor

Herkese merhabalar polisim evde silahımı parçalayıp koydum elin sürgünün olduğu parçayı yanlışlıkla çöpe atmış silahın parçası çöplüğe gitti ne yapmam lazım nereye başvurmam lazım ya da o parçayı tedarik edebilir miyim yardımcı olursanız sevinirim

Herkese merhabalar polisim evde silahımı parçalayıp koydum elin sürgünün olduğu parçayı yanlışlıkla çöpe atmış silahın parçası çöplüğe gitti ne yapmam lazım nereye başvurmam lazım ya da o parçayı tedarik edebilir miyim yardımcı olursanız sevinirim