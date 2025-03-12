Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2025 06:49
Silah sürgüsünü kaybettim ne yapmam gerekiyor?

Herkese merhabalar polisim evde silahımı parçalayıp koydum elin sürgünün olduğu parçayı yanlışlıkla çöpe atmış silahın parçası çöplüğe gitti ne yapmam lazım nereye başvurmam lazım ya da o parçayı tedarik edebilir miyim yardımcı olursanız sevinirim


gulyabani.10
Aday Memur
12 Mart 2025 07:19
burdan cevap gelene kadar silahsız mı çalısacaksın

Slymn91
Aday Memur
12 Mart 2025 07:26
geçici görevli başka kutumda çalışıyorum silahı işyerine götüremediğim için parçalayıp koydum
gulyabani.10, Bugün
burdan cevap gelene kadar silahsız mı çalısacaksın

gulyabani.10
Aday Memur
12 Mart 2025 07:28
geçmiş olsun. hangi markaysa fabrikayı ara

Slymn91
Aday Memur
12 Mart 2025 07:35
teşekkür ederim sarsılmaz

gulyabani.10
Aday Memur
12 Mart 2025 07:48
rica ederim

Mazikalbimdeyaradir
Memur
12 Mart 2025 08:51

Fabrika sana tutanak olmadan yardımcı olmaz çünkü surgude seri numarası var.ayninseri numarasi basip veremez.sen her türlü idareye bildirmek zorundasin


Brse
Memur
12 Mart 2025 09:55

Silahı kaybetmiş gibi ceza alırsın .yeni silahın parasını da odersin


sancak bayrak
Daire Başkanı
12 Mart 2025 10:45

Düzcede silah çı lar var bu gibi işleri yapıyorlar.yıllar önce benim kırılan tetik iğnesini düzceli arkadaşım orda yaptırmıştı.


akbey aslan
Şef
12 Mart 2025 10:55
https://www.tahasilahcilik.com/kategori/gercek-tabanca-yedek-parca
Slymn91, Bugün
teşekkür ederim sarsılmaz

akbey aslan
Şef
12 Mart 2025 10:56
https://www.tabancakabzesi.com/silah-yedek-parcalari-pmk84?srsltid=AfmBOor9WsHo17QGrFMJdJ9SFv0TNzUlrglex_jSgGAAzfSvwjQsi6oe

Vedelii
Şef
12 Mart 2025 15:24
fabrika parça yollamak için sicil ve kimlik fotoğrafını istiyor.

Küçük polis
Şube Müdürü
12 Mart 2025 20:35

Silahı parçalayıp ulu orta yere mi koyuyorsun kardeşim. Çok enteresan...


Slymn91
Aday Memur
12 Mart 2025 20:37
fabrikayı aradım ama resmi yazıyla talep etmeleri gerekir dedi
Vedelii, 7 saat önce
fabrika parça yollamak için sicil ve kimlik fotoğrafını istiyor.

Vedelii
Şef
12 Mart 2025 20:45
benim silahın şarşörü tutan pimi var, kürdan gibi aynı, o kırılmıştı. şarjör düşüyordu sürekli. onun için aradım yazı falan istemediler. garanti kapsamına soktular. sadece sicilimi verdim. parçayı ücretsiz gönderdiler. silah tamiri yapan yerde de pimi taktırdım. tabi 3 -4 sene önceydi. prosedürleri değişmiş olabilir
Slymn91, 2 saat önce
fabrikayı aradım ama resmi yazıyla talep etmeleri gerekir dedi

Slymn91
Aday Memur
12 Mart 2025 20:47
sürgünün üzerinden seri numarası yazıyor ya belki ondan öyle demiş olabilirler
Vedelii, 2 saat önce
benim silahın şarşörü tutan pimi var, kürdan gibi aynı, o kırılmıştı. şarjör düşüyordu sürekli. onun için aradım yazı falan istemediler. garanti kapsamına soktular. sadece sicilimi verdim. parçayı ücretsiz gönderdiler. silah tamiri yapan yerde de pimi taktırdım. tabi 3 -4 sene önceydi. prosedürleri değişmiş olabilir

Vedelii
Şef
12 Mart 2025 20:48
kuvvetle muhtemel. benim ki garanti kapsamında olan birşeydi, zorluk çıkarmadılar hiç. sizde biraz daha araştırıp hareket edin bence.
Slymn91, 2 saat önce
sürgünün üzerinden seri numarası yazıyor ya belki ondan öyle demiş olabilirler

Mazikalbimdeyaradir
Memur
12 Mart 2025 21:32

Sorunum cevabi burda başka cevap aramana gerek yok.senin ki normal bir parça değil silahın üzerinde seri numarasının yazılı olduğu ana parçası yani silahının kimliği bu parçayı yazı olmadan vermezler yazı alabilmen içinde soruşturma geçirmen lazim mecbur

Mazikalbimdeyaradir, Bugün

Fabrika sana tutanak olmadan yardımcı olmaz çünkü surgude seri numarası var.ayninseri numarasi basip veremez.sen her türlü idareye bildirmek zorundasin


KingDrummer
Şube Müdürü
12 Mart 2025 21:52

Sürgüde ateşleme iğnesi ve tırnak grubu var. Balistik yönden önemli bir parça. Olur ya sürgüyü niyeti kötü kişiler bulur falan. Riske atma hiç. Kaybolduğunu bildir.

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