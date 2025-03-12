Silah sürgüsünü kaybettim ne yapmam gerekiyor?

benim silahın şarşörü tutan pimi var, kürdan gibi aynı, o kırılmıştı. şarjör düşüyordu sürekli. onun için aradım yazı falan istemediler. garanti kapsamına soktular. sadece sicilimi verdim. parçayı ücretsiz gönderdiler. silah tamiri yapan yerde de pimi taktırdım. tabi 3 -4 sene önceydi. prosedürleri değişmiş olabilir

benim silahın şarşörü tutan pimi var, kürdan gibi aynı, o kırılmıştı. şarjör düşüyordu sürekli. onun için aradım yazı falan istemediler. garanti kapsamına soktular. sadece sicilimi verdim. parçayı ücretsiz gönderdiler. silah tamiri yapan yerde de pimi taktırdım. tabi 3 -4 sene önceydi. prosedürleri değişmiş olabilir

Slymn91, 2 saat önce fabrikayı aradım ama resmi yazıyla talep etmeleri gerekir dedi