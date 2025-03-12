Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2025 07:31
Üyelerine başka kurumun işini kakalayan SağlıkSen temsilcisi.
Bir sağlık kuruluşunda sağlıksen işyeri temsilcisi olan memur başka bir kamu kurumunun görevi olan bir işi, müdürlüğün yazısı olmasına rağmen kurumda diğer çalışanlardan gizleyerek çalışma arkadaşlarına aynı zamanda üyelerine bu işi kitlemiştir. Bu memura ne denir.

camel
Daire Başkanı
12 Mart 2025 07:33
Gizlenen müdürlük makamının yazısında bu görev sağlık personelinin görevi değildir diye açıkca yazmaktadır.
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