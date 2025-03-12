Üyelerine başka kurumun işini kakalayan SağlıkSen temsilcisi.

Bir sağlık kuruluşunda sağlıksen işyeri temsilcisi olan memur başka bir kamu kurumunun görevi olan bir işi, müdürlüğün yazısı olmasına rağmen kurumda diğer çalışanlardan gizleyerek çalışma arkadaşlarına aynı zamanda üyelerine bu işi kitlemiştir. Bu memura ne denir.

Bir sağlık kuruluşunda sağlıksen işyeri temsilcisi olan memur başka bir kamu kurumunun görevi olan bir işi, müdürlüğün yazısı olmasına rağmen kurumda diğer çalışanlardan gizleyerek çalışma arkadaşlarına aynı zamanda üyelerine bu işi kitlemiştir. Bu memura ne denir.