Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Mart 2025 09:19
Kademe-Derece hesaplama Yardım

Merhaba ben 1992 doğumluyum, Anadolu Ticaret Meslek Lisesine 2006 yılında başlayıp 2010 yılında mezun oldum. Liseye başlarken eğitim sürem 4 yıldı. 05/05/2015 Tarihinde sözleşmeli zabıt katibi olarak göreve başladım. 27/05/2019 Tarihinde İşletme Bölümü Lisans mezunu oldum. 2023 yılı başında yapılan düzenleme ile kadroya geçtim. Kadroya geçtikten sonra 2016 yılında memurlara verilen 1 dereceyi ve 8 yıl disiplin cezası almamak kaydıyla verilen 1 kademeyi idare mahkemesinde dava yoluyla kazandım. 14/02/2024 Tarihinde Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans mezunu oldum. Hali hazırda kadro derece-kademem 5/3. Derece ve kadememin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını merak ettiğimden bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum, cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

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