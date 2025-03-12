Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2025 10:03
2025 Polsan temettü oranı ne olur?

2025 10 NİSAN POLSAN TEMETTÜ sizce ne kadar olur? Neye göre hrsaplicaz? 2024 te verdiğinin 2 kati olurmu aşağısı mi verir?

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