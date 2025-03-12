Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2025 10:52
Ogm Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında
Arkadaşlar herkese hayırlı ramazanlar öncelikle. Şoför puanları tahminen hangi seviyede olur. Genel olarak şartlardan dolayı(yaş, cinsiyet, psikoteknik gibi) puanlar düşecek deniliyor ama sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

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