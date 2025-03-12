Ogm Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında

Arkadaşlar herkese hayırlı ramazanlar öncelikle. Şoför puanları tahminen hangi seviyede olur. Genel olarak şartlardan dolayı(yaş, cinsiyet, psikoteknik gibi) puanlar düşecek deniliyor ama sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

Arkadaşlar herkese hayırlı ramazanlar öncelikle. Şoför puanları tahminen hangi seviyede olur. Genel olarak şartlardan dolayı(yaş, cinsiyet, psikoteknik gibi) puanlar düşecek deniliyor ama sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında?