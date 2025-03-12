Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2025 11:33
Tıbbi Sekreterler - Ünvan Değişikliği
Önümüzdeki günlerde sınavın ne zaman olacağına dair takvim açıklanacak. Kimler Tıbbi Sekreterlik için sınava girecek? Ortalama bir sayı bilseydik iyi olurdu bence

edwardcullen
Aday Memur
12 Mart 2025 11:35

ünvan değişikliği sınavı bu yıl mı olacak?

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