KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Mart 2025 13:14
Geçmişteki psikiyatri muayenesi atanmaya engel mi

Merhaba çok eski tarihten kalma e nabızda görünen 1 tane psikiyatrik muayene tanısı yazıyor.Herhanhi bir hastalık ya da rapor yok.Bu durum OGM,TEİAŞ,TEDAŞ gibi kurumlara atandığımızda sorun çıkarır mı?


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
12 Mart 2025 14:23

Adli bir olay yaşanmadıysa problem olacağını düşünmüyorum

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