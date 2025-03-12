Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


12 Mart 2025 14:03
Üniversite Tayin hakkı ne zaman gelecek

Arkadaşlar yökün açıklamasından sonra bir hareketlilik olur sanıyordum ama hiçbişey olmadı açıklamanın detayları bile paylaşılmadı nasıl bir sistem olucağı hakkında bilgisi olan var mı ? Ne zaman resmî gazete de yayınlanarak bu iş resmîyete dökülür sizce ??

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