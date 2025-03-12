Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2025 14:14
TPAO mu Bakanlik mı

Merhabalar TPAO da teknisyen olarak çalışmak mı yoksa Bakanlıkta Tekniker statüsünde çalışmak mı mantıklıdır teşekkürler


mratanamayan
Memur
12 Mart 2025 14:39

maaş açısından çok bir fark olmaz tpao da sadece bölgelere tayin alabilirsin

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