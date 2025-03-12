Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


12 Mart 2025 14:23
Türkşeker yeni başlayacak memurlar
eğitim süresince sosyal tesislerde kalmak ücretli mi arkadaşlar bir de kılık-kıyafet konusunda bilgi verebilecek olan var mı?

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