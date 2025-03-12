Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2025 14:32
EŞİMLE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME OLURSA

HERKESE HAYIRLI GÜNLER KADROLU EŞİMLE HEMŞİREYİZ OLASI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVDA EŞİM BAŞARILI OLURSA BENDE GÖREVDE YÜK. İİLE BAŞARI SAĞLARDAM AİLE BİRLİĞİ NASIL SAĞLANIR.TEŞEKKÜRLER.

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