Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2025 14:48
Unvan Değişikliği-Tıbbi Sekreterlik çıkmış sorular

Merhaba tıbbi sekreterler sendikanın haberi ile önümüzdeki günlerde unvan değişikliği yayınlanacak, tıbbi sekreter çıkmış konu ve soru kaynaklarını herkes burada paylaşabilir herkesin işine yarayabilir özellikle sınava girip kazanmış arkadaşlar nelere dikkat edebiliriz ?

Çok teşekkürler...

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