Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2025 15:16
PBS Hizmet Hesabı menüsü

Bu menüde tahmini emekli maaşı hesaplanırken;

- Vergi iade olarak gözüken kısım nedir, tüm emeklilere maaşının belli bir oranı sabit olarak ekleniyor mu?

- Emekli maaşına 100 tl eklenmiştir yazısı ne anlama geliyor? Neden ekliyor

-Zorunlu hizmet süresi ile Emeklilik tarihi arasında neden uçurum var?


Musibet Hanım
Aday Memur
12 Mart 2025 15:28

100 tl meselesini öğrendim. 2006 yılında verilmiş ve 19 yıldır güncellenmemiş bir hak.

https://www.memurlar.net/haber/688242/ilave-100-tl-odemesi-hangi-emeklilere-yapilmaktadir.html

2006 yılı polis maaşına baktım, tam 1000 tl ediyormuş. Yani bu ödeme çalışan polis maaşının %10'u.

Günümüzde polis maaşı düz hesap 60.000 tl desek emekli maaşına yapılan bu ilave ödemenin de 6000 tl'ye güncellenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu konuda bir gündem oluşturmak lazım. Her ay polis emekli maaşından bu kadar para çalınıyor. 10 Nisan'da bu konuda bir sürpriz yetiştirsinler bence.

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