Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


12 Mart 2025 15:30
KİT kurumunun özelleşme halinde personelin nakli aynı ünvanda mı yapılır?

Merhaba arkadaşlar, KİT kurumu özelleştiğinde ve personeller havuza girdiğinde örneğin bir Mühendis yine nakil gittiği yere Mühendis ünvanı ile mi atanıyor yoksa düz memur olarak mı? Konu ile ilgili net bilgiye rastlayamadım, bu başlığı açmak hasıl oldu. Yardımcı olur musunuz?

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