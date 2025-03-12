Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


12 Mart 2025 16:35
Milli Saraylar İdaresi Koruma Ve Güvenlik Pozizyonu Hakkında

Arkadaşlar Milli Saraylar İdaresi muntazaman güvenlik alımına çıkıyor. Koşullar tam olarak nasıl önerir misiniz Giren istifa falan mı ediyor ? 24-48 olduğunu biliyorum da ücret de yetersiz galiba. 2022 Kasım ayındaki ilanda personele ödenecek net ücret 6.847 TL diyor. Asgari ücret ise 5.500 TL diyor.

Çok Yazılan Konular

Kamuda sürekli işçi olarak çalışırken isten ayrilanlar öncelik hakkıEski taşeron - yeni kadrolu işçiler

Sözlük

lazkiye 1 nerde o eski bayramlar 1 sisorta 1 radyum kızları 1 yaren leylek 2 rüzgar türbini 1 şiddete eğilimlilik 2 fatih terim 1 rahvan 1 karakter sayısına boşluğun etki edip etmediği düşüncesi 2

Son Haberler

Tiktok fenomeni cinayetinde 4 gözaltıDolar günü 36,60 TL'den tamamladıOtoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecekPakistan'daki tren saldırısına ilişkin operasyonda son aşamaya girildiTurizm Sektörü Temsilcileri TBMM Kartalkaya Yangını Komisyonunda

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak