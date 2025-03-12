Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2025 16:49
Torpille Denetim Serbestliğe Geçenler....

Torpille Denetim Serbestliğe Geçenler bunun kul hakkı olduğunu bile bile nasıl yapıyorlar ve Kurumlar buna nasıl izin veriyor.

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