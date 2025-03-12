Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2025 17:31
Özel sektörde çalışan eşe, atamada tabi olma

Eşim özelde çalışıyor daha önce ona tabi olup yanına gittim .şimdi şark görevindeyim dönüşte tekrar dilekçe versem yanına gidebilirmiyim ?


Gzgnsd
Aday Memur
12 Mart 2025 18:06

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26342
Memur
12 Mart 2025 21:27
yanlış hatırlamıyorsam önceki genelgelerde atamalarda önce eş tayini yaptırıp yanına tayin yapılmayacaktır gibisinden bir şey vardı gibi hatırlıyorum teyide muhtaç bilgidir
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