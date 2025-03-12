Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Mart 2025 17:55
İl içi tayin

Ankara il içi tayin yapmak istiyorum il içi tayin nasıl yapılıyor bilgisi olan var mıdır.

Çok Yazılan Konular

Sağlık bak. hemşire - doktor maaşları (döner dahil) Sağlıkçı ve Öğretmen Eş tayiniYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?Unvan Değişikliği HkTıbbi Sekreterler - Ünvan DeğişikliğiSosyal Çalışmacı Mardin/Derik Devlet Hastanesi ile Diyarbakır becayiş yapmak İsteyen ulaşsın.Sağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzHukuk fakültesiSorularınızı yanıtlıyorum.Yeni atama yönetmeliği mağdurları

Sözlük

mickey 17 1 rüzgar türbini 1 radyum 1 radyum kızları 1 asya 1 fatih terim 1 şakşuka 2 deprem olduğunu avizeden anlamak 2 yaren leylek 2 Kahvaltı 2

Son Haberler

İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma BaşlattıKayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulunduErdoğan: AB tam üyeliğimiz ile güç kaybını tersine çevirebilirTürkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı 2080'de %25,6'ya UlaşacakHemşire eşini satırla katleden kocanın ifadesini ortaya çıktı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak