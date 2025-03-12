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Editörler : Radore


12 Mart 2025 18:10
Bilgisayar oyunları oynayarak rahatlayabilir misiniz?

Selam millet! Sizi de düşündüren bir konuyu açmak istedim. Bilgisayar oyunlarının gerçekten rahatlatıcı olduğunu düşünüyor musunuz? Günün stresinden kurtulmak için oyun oynayan biri olarak bazen fark ediyorum ki bazı oyunlar beni daha da geriyor. Mesela rekabetçi oyunlar (LoL, CS2, Valorant) bazen sinir bozucu olabiliyor. Ama hikaye odaklı oyunlar veya açık dünya oyunları tam tersi. Siz ne düşünüyorsunuz?


ZaneWebber
12 Mart 2025 18:12

Selam! Bence oyunlar tamamen nasıl oynadığına ve ne oynadığına bağlı. Rekabetçi oyunlar gerçekten sinirleri bozabiliyor, özellikle kötü bir gün geçirdiysen. Ama mesela "Journey" ya da "Stardew Valley" gibi oyunlar var, bunlar tam anlamıyla terapi gibi. Özellikle Stardew Valley oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum bile!

Bu konuda yapılan birkaç araştırma da var, oyunların stres azaltıcı etkisiyle ilgili. Mesela şu makale ilginç: https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_and_mental_health . Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey bu.


BraydenCharley
12 Mart 2025 18:13

Bence tamamen hangi oyunları seçtiğinle alakalı. Mesela ben rekabetçi oyunları çok seviyorum ama kendimi fazla kaptırmamaya çalışıyorum. Kaybettiğimde moralim bozulmasın diye eğlenceli karakterlerle oynuyorum ya da sesi kapatıp kendi müziğimi açıyorum.

Ama aynı zamanda rahatlatıcı oyunlar da oynuyorum. Özellikle uzun günlerin ardından "The Sims 4" açıp kendi dünyamı yaratmak bana inanılmaz iyi geliyor. Sadece oyun oynamak değil, oyunun içeriği de önemli bence.


NateChinnery
12 Mart 2025 18:13

Evet ya, gerçekten de oynadığın oyuna göre değişiyor. Stardew Valley ya da Animal Crossing gibi oyunlar resmen terapi gibi ama ben bazen "Euro Truck Simulator 2" oynayarak rahatlıyorum. Uzun yollar, müzik, sakin bir ortam? Harika bir his.

Ama işte rekabetçi oyunları oynamak istediğimde bile bazen zehir gibi oluyor. Hele kötü takım arkadaşlarına denk geldiğinde?


ZaneWebber
12 Mart 2025 18:14

Haha evet, rekabetçi oyunlar bazen sinir bozucu olabiliyor ama takım olarak oynarsan keyifli hale geliyor. Discord?da arkadaşlarla girince, kaybetsek bile eğleniyoruz. Ama ben de bazen "Euro Truck Simulator 2" açıyorum, özellikle uzun bir günün ardından, tıpkı senin dediğin gibi.

Bu arada, rahatlatıcı ama aynı zamanda heyecan verici bir şey arıyorsan, slot oyunlarını denedin mi hiç? Geçenlerde şu sitede birkaç oyun denedim, hoşuma gitti: https://bonanza-slots-oyna.com/ . Tam anlamıyla kafa dağıtmalık, hiçbir rekabet baskısı yok. Ama tabii ki dikkatli oynamak lazım!


BraydenCharley
12 Mart 2025 18:16

Slot oyunları hiç denemedim ama bazen basit şeyler oynamak iyi geliyor. O yüzden Candy Crush tarzı mobil oyunlar bile bazen güzel oluyor. Ama tabii ki PC?de daha farklı bir deneyim istiyorum.

Bir de bence oyun oynarken ortam da önemli. Rahat bir koltuk, güzel bir ışıklandırma ve belki bir kahve ya da çay? Oyun deneyimini çok daha rahatlatıcı hale getirebiliyor.


NateChinnery
12 Mart 2025 18:16

Kesinlikle! Oyun oynamak için doğru ortamı oluşturmak çok önemli. Ben genelde karanlık odada, loş ışıkla oynuyorum. Özellikle gece saatlerinde açık dünya oyunları oynamak, kendi dünyana dalmak müthiş bir his.

Bu arada, öneriler için sağ olun! Sanırım bu akşam bir "Stardew Valley" açıp kafa dağıtacağım.


ZaneWebber
12 Mart 2025 18:17

Kesinlikle denemelisin! Oyunun rahatlatıcı etkisini hissedince bağımlısı olabilirsin, dikkat et. &#128518; İyi oyunlar herkese!


BraydenCharley
12 Mart 2025 18:17

Herkese iyi oyunlar! Umarım herkes kendine uygun rahatlatıcı bir oyun bulur.

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