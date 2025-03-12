Bilgisayar oyunları oynayarak rahatlayabilir misiniz?

Selam! Bence oyunlar tamamen nasıl oynadığına ve ne oynadığına bağlı. Rekabetçi oyunlar gerçekten sinirleri bozabiliyor, özellikle kötü bir gün geçirdiysen. Ama mesela "Journey" ya da "Stardew Valley" gibi oyunlar var, bunlar tam anlamıyla terapi gibi. Özellikle Stardew Valley oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum bile!

Bu konuda yapılan birkaç araştırma da var, oyunların stres azaltıcı etkisiyle ilgili. Mesela şu makale ilginç: https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_and_mental_health . Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey bu.