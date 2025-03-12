Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


12 Mart 2025 18:16
Editler

Herkese merhaba. Sırrı Süreyya önder editleri paylaştığım bi sayfam var. Malesef Sırrı Süreyya Önder?in meclisten Bilal Erdoğan?a seslendiği konuşmayı bulamıyorum? Bilen var mı? Resmini gösterip ülkeyi babası yönetiyor dediği konuşma.

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