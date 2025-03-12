Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2025 18:20
BİM istinaf

Arkadaşlar BİM istinaf karar yazma süresi ne kadar bilgisi olan var mı? Geçen hafta karar çıkmış ne zaman Uyapa düşer


muallimmm4638
Şef
12 Mart 2025 19:16
kalemi arasan cevap verirler. olumlu olumsuz durumunu da diyorlae bazen.
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