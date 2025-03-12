Kurum EGM Disiplin Cezası Hakkında

Herkese hayırlı ramazanlar, egm personeliyken adli süreç bitmeden ihraç edildim konu 6136 skm aynı zamanda bugün itibarıyla farklı bir soruşturmadan devlet memurluğundan çıkarma tebliğ edildi bu konu silahlı tehdit (mahkemede müşteki şikayetinden vazgeçti bir sinirle bu şekilde ifade verdiğini belirtti) her iki adli dava nisan da karar mahkemeleri olacak sorum şu;

Hangi dosyadan kaç ay ceza alırsam ben tüm süreçten kurtulabilirim yada hangisinden hagb almam gerekiyor bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi