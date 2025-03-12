Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2025 20:15
Kahramanmaraş seneye şarktan çıkar mı?

Kilis Antep sarktan çıkmasına rağmen, maraş cıkmadı..depremde hasar aldı ama merkez iyi durumda , antebin İslahiye nurdagı ilçesi tamamen bitti..maraş sarktan çıkmadı diye mecburen tayinimiz cıkacak, tam alıştık derken başka il..Böyle istemeden tayin edilen başka meslek varmı acaba


hakkan1
Aday Memur
12 Mart 2025 21:40
Maraş şarktan çıkarsa sizi Maraş'tan gönderecekler mi yani ?
Toplam 1 mesaj

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