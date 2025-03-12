Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mart 2025 20:15
Maraş seneye sarktan çıkarmı

Kilis Antep sarktan çıkmasına rağmen, maraş cıkmadı..depremde hasar aldı ama merkez iyi durumda , antebin İslahiye nurdagı ilçesi tamamen bitti..maraş sarktan çıkmadı diye mecburen tayinimiz cıkacak, tam alıştık derken başka il..Böyle istemeden tayin edilen başka meslek varmı acaba

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