Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


12 Mart 2025 20:39
Kurum emeklilik onayını teblig edermi

Emeklilik dilekçesi onaylanan memura kurum teblig etmek zorunda mı? teblig sonrası kaç günde ilişik kesilir?

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