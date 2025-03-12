Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


12 Mart 2025 21:14
tpao servis gorevlisi b maas ve calisma sartlari

şuan sağlık bakanlığında aktif sağlık teknikeri olarak görev yapmaktayım geçiş yapmayı düşünüyorum bu ünvana maaş ve çalışma şartları hakkında bilgilendirme yapabilirmisiniz ?

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