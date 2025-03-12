İLKSAN icra ikrazı hakkında sorum var.

merhaba. memurum halk eğitimde 1 kez üst tutardan kefilsiz 24 ay vadeli icra ikrazı kullandım ve yarısına yakınını ödedim. geçen yıl nisanda başvurmuştum ve aynı ay yatmıştı ikraz. tekrar icra ve sağlık ikrazları dahil herhangi bir ikraz başvurusu yapabilir miyim ??? onaylanır mı ? kapatamadığım 1 icra dosyamı kapatmak, eşe dosta borcumu ödemek ve biraz rahatlayıp güzel bir laptop almak istiyorum; onun için yetecek kadar çekeceğim eğer olursa ikrazı. bilgisayarım çok eski.

merhaba. memurum halk eğitimde 1 kez üst tutardan kefilsiz 24 ay vadeli icra ikrazı kullandım ve yarısına yakınını ödedim. geçen yıl nisanda başvurmuştum ve aynı ay yatmıştı ikraz. tekrar icra ve sağlık ikrazları dahil herhangi bir ikraz başvurusu yapabilir miyim ??? onaylanır mı ? kapatamadığım 1 icra dosyamı kapatmak, eşe dosta borcumu ödemek ve biraz rahatlayıp güzel bir laptop almak istiyorum; onun için yetecek kadar çekeceğim eğer olursa ikrazı. bilgisayarım çok eski.